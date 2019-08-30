Обмен удерживаемыми лицами: Найем опубликовал предварительный список из 28 граждан Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, список в своем Telegram опубликовал бывший нардеп Мустафа Найем.

"Сегодняшнее утро действительно может стать добрым - в Украину могут вернуться 28 украинских политзаключенных и пленных моряков. По сообщению Генерального прокурора Руслана Рябошапки, сама процедура обмена уже завершилась. Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с украинцами должен был прибыть в Киев в 5 утра. На данный момент официальной информации о месте пребывания освобожденных украинцев нет. Десятки журналистов и родственники ждут самолета с политзаключенными и пленными в аэропорту "Киев". Там же был замечен секретарь СНБО Александр Данилюк", - написал он.

По словам Найема, сейчас из разных источников удалось составить только приблизительный список освобожденных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух и 24 украинских моряка: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

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"Между тем, все ещё остаются в плену семь моряков. А также Александр Кольченко, Евгений Панов, Роман Сущенко, Станислав Клых. По ним никакой информации нет.

Напомню, что Олег Сенцов был задержан в Крыму 10 мая 2014. Николай Карпюк был задержан 17 марта 2014 г. при въезде в Россию. Владимир Балух ФСБ задержала в Крыму в декабре 2016 года. Павел Гриб был похищен 24 августа 2017 года на территории Беларуси. А украинские моряки были взяты в плен в декабре 2018 года и пребывали в российской тюрьму более 9 месяцев", - добавил он.

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Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.





