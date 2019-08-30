В офисе "Суспильного" в Киеве проходят обыски, - "Детектор медиа" (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию "Детектор Медіа" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Обыски проходят по шести адресам. Из собственных источников "Детектор медиа" стало известно, что обыски проходят в том числе на дому у председателя правления НОТУ Зураба Аласания. Аласания пока не отвечает на телефонные звонки", - сообщили в издании.

Из собственных источников "Детектор медиа" также известно, что ранее ГБР проводило расследование дел о возможных растратах средств НОТУ бывшим исполнительным директором НОТУ Александром Лиевым.

Дозвониться до Лиева "Детектор медиа" пока не удалось.

В то же время ответственный за безопасность на "Суспильном" Владимир Проценко сообщил "Громадскому", что люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий.

"Знаю только, что один из них является сотрудником Службы безопасности Украины по имени Константин", - сказал Проценко.

По его словам, люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя.

На вопрос проводили ли обыски по месту жительства кого-то из руководства Проценко ответил: "Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".

Государственное бюро расследований на своей странице в сети Facebook сообщило, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

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