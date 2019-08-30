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30.08.19 10:26

Зеленский осуществит официальный визит в Польшу, где проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, - ОП

31 августа Президент Украины Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Республику Польша по приглашению Президента этой страны Анджея Дуды.

Зеленский осуществит официальный визит в Польшу, где проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Анджеем Дудой, Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалком Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

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1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие.

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Как сообщалось, Прездент США Дональд Трамп планировал прибыть в Польшу в воскресенье с двухдневным визитом, посвященным 80-й годовщине начала Второй мировой войны, однако отменил свой визит в связи с надвигающимся на штат Флорида ураган Дориан. Ожидалось, что во время визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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