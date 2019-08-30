Дело о золотом батоне из Межигоря давно закрыто, потому что не было никакого батона, а если и был - точно не из золота, - прокурор Тедеев

Об этом в интервью Гордону рассказал прокурор Казбек Тедеев, передает Цензор.НЕТ.

"Дело о золотом батоне давно закрыто, потому что не было никакого золотого батона, а если и был – точно не из золота. Мы специальную экспертизу проводили и выяснили, что батон из чистого золота должен был весить минимум 16 килограммов. Вы знаете, что 70% времени прокуратуры Киевской области уходило на поиски этого мифического батона, а не на настоящие уголовные дела Потому что в прокуратуру чуть ли не каждый день приходили депутатские запросы от многих нардепов: "Где батон?" Будто они сами его дарили и переживали за судьбу подарка. Куча следователей и прокуроров были задействованы впустую! В 2015-м, когда я восстановился на работе в прокуратуре Киевской области, только и слышал от коллег по отделу: "Блин, опять батон, что отвечать этим нардепам на их запросы?" Я взялся за расследование, выяснил и доказал: если батон и был, то точно не из золота", - заявил Тедеев.

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