Лукашенко встретился с Болтоном: обсуждали ситуацию в Украине, - Макей

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя итоги переговоров в Минске с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"На состоявшихся сегодня переговорах с Джоном Болтоном Президент Беларуси Александр Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - разрешить конфликт", - убежден глава внешнеполитического ведомства Беларуси. - Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим".

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Министр отметил, что Александр Лукашенко во время переговоров уделил данному вопросу особое внимание. Президент также подчеркнул, что Беларусь делала и будет делать все возможное для преодоления этого конфликта. "Была упомянута и работа трехсторонней контактной группы ОБСЕ, упоминали и проведение встречи в нормандском формате несколько лет назад", - продолжил Владимир Макей.

Он также резюмировал, что американская сторона уехала с четким понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем государстве разрешилась как можно быстрее.-0-