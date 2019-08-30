Адвокат Полозов об освобождении украинских военнопленных моряков: Слухи и предположения не комментируем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Николай Полозов на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных.

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Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию", - написал он.

Вместе с тем Полозов отметил, что официальный комментарий будет представлен на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены.

"Благодарим за понимание", - резюмировал адвокат.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.





