Задержан иностранец, который "заминировал" вокзал в Киеве, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что в нескольких помещениях на территории Центрального железнодорожного вокзала заложены взрывные устройства", - говорится в сообщении.

В результате проверки помещения и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ правоохранители не обнаружили. При осмотре "заминированного" объекта были эвакуированы около тысячи человек.

Во время отработки полученной информации полицейские установили псевдоминера и доставили его в управление полиции. Мужчина свой поступок четко объяснить не смог. В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него вещественное доказательство - мобильный телефон, с которого он осуществил вызов.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушитель - уроженец другой страны, 1990 года рождения, который в последнее время жил на территории столицы. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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