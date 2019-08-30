Восстановлено 304 дома, поврежденных обстрелами террористов на Донетчине, - ГСЧС. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Донецкой области.

"Многочисленные обстрелы нанесли немалый ущерб жителям прифронтовых населенных пунктов. Сотни семей остались без крыши над головой. Спасатели ГСЧС проводят восстановительные работы, чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни. В частности, за неделю восстановлено 4 домов. С начала проведения работ восстановлено 304 домов", - говорится в сообщении.

Также по данным Главного управления ГСЧС в Донецкой области, ежедневно проводятся работы по очистке территории Донецкой области от взрывоопасных предметов. Только за прошлую неделю было изъято и уничтожено 202 единицы боеприпасов, а также обследовано 1777,96 га территорий.

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