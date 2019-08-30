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30.08.19 13:02

Музей "Мемориал жертв Голодомора" переименовали, добавив слово "геноцид"

Национальный музей "Мемориал жертвам Голодомора" получил новое название.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оффициальный сайт музея.

Так, согласно приказу Министерства культуры Украины "Об изменении названия Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" от 08.08.2019 №625, официальное название музея изменено на - Национальный музей Голодомора-геноцида. Сокращенное название - Музей Голодомора.

Отмечается, что потребность переименования появилась во время реконструкции I очереди и строительства II очереди музея, поскольку название учреждения должно отражать его главную суть и содержание работы.

Музей обратился в Министерство культуры Украины, которое должно было учесть предложения общественности и завершить процесс изменения названия в соответствии с процедурой.

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