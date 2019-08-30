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30.08.19 13:17

Кабмин изучает возможность проведения переписи населения в текущем году, - премьер-министр Гончарук

Кабинет министров Украины изучает возможность проведения переписи населения, ранее запланированной на декабрь 2020 года, уже в текущем году.

Кабмин изучает возможность проведения переписи населения в текущем году, - премьер-министр Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Она (перепись. – Ред.) уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", – сказал Гончарук журналистам в Киеве в пятницу.

По его словам, планы провести перепись в конце 2020 года были связаны с тем, что в Украине осенью 2019-го должны были состояться очередные парламентские выборы.

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"Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно", – сказал он.

На уточняющий вопрос о возможности проведения местных выборов осенью этого года Гончарук ответил: "Я не знаю. Я думаю, что нет, но решение не я принимаю… Ведется дискуссия".

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