Морпех 36-й бригады Сергей Савинов погиб под обстрелом российских наемников в районе Водяного. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью. С целью выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла рабочая группа. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в пресс-службе.

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Как стало известно позже, погибшим является Сергей Васильвич Савинов, младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты.

"Сегодня, около 9 утра, вблизи населенного пункта Водяное, под вражеским обстрелом позиций наших защитников получил несовместимое с жизнью ранение наш побратим - младший сержант Савинов Сергей Валерьевич", - говорится на официальной фейсбук-странице 36-й ОБрМП.

По информации пресс-службы Баштанской РГА, Сергей Савинов является жителем села Марьивки. Он погиб от пули снайпера.

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.