Конфликт со связанными с Джулиани Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением, - Коломойский об уголовном деле в США

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"Мы не знаем, что в голове у американских чиновников чиновников, у Нуланд, у Байдена и иже с ними, но выдумали во мне большую угрозу - то ли то, что я "ходил под Укрнафтой", то ли, что у меня были большие "частные армии" (в кавычках говорю), то ли была опасность, что я сделаю "Днепропетровскую народную республику". А может им кто-то рассказывал плохое. А сказали кто – могли Пинчук, Левочкин, Ахметов, Яценюк, Порошенко. Нахрен им Коломойский. Зачем им усиленный Коломойский? Представляете, ведь сейчас я еще сильнее, чем тогда - что же они уже чешут сейчас тем американцам? Ну, все пиздец, сейчас Украина отделится и присоединится к России, как врали на выборах. Им надо ослабить Коломойского, и конкретные люди давали этот посыл посольству США. Яценюк и Порошенко прямо Нуланд это говорили", - заявил он.

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"Ну, мне понятно какую логику они продвигали – раз убрали Фирташа, давайте уберем еще и Коломойского. Вот они это все и затеяли. Потом нашли повод как это все разыграть – "Транснафта" плюс "Укрнафта", - добавил он.

"Мне не нужны никакие контакты с Америкой, я не люблю далеко летать - это далеко. Я Америку уважаю, это светоч демократии, это опора мира. Если выбирать из всех глобальных держав, то я все равно выберу Америку, хоть у нас сними в последнее время личные отношения и не складываются. Но они мне более симпатичны, чем Российская Федерация или Китай, или другие диктаторские страны", - отметил Коломойский.

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Комментируя заявлениям адвоката Трампа Джулиани относительно него, Коломойский заявил: "А когда вы слышали последний раз от Джулиани, что он что-то говорил? Три месяца два назад".

"Я приехал из Израиля в Украину. Какие-то два человека, которые были каким-то образом связаны с Джулиани, в суд на меня подали заявление об уголовном деле, но я подал встречный иск, чтоб они уже не соскочили. Думаю, причина в том, что пришли к Джулиани некие американцы и сказали - вот в том, к чему мы стремимся, нам препятствует некий олигарх. Ну, Джулиани что-то там и сказал", - изложил Коломойский свою версию событий.

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"Ну, вы же знаете, что им надо было. Им нужна была связь с Зеленским. Они пришли ко мне ошибочно, им сказали, что я могу обеспечить. Порошенко же говорил, что Зеленский чья-то марионетка. Ну они послушались этот бред и прибежали ко мне: "А можно встречу с Зеленским?" Я: "Вы ошиблись адресом". Они расстроились, обиделись, поехали жаловаться", - добавил он.

"Во-первых, конфликт с Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением. Во-вторых, если бы меня надо было "сбить", то надо было бы делать все наоборот – сидеть тихо, ничего не заявлять, никаких запретов не выдвигать, и убедить меня, что в мире ничего против меня нет, чтобы я себе спокойно выехал в Европу, и там без шума задержать, как Фирташа. Но из-за этих слухов теперь ближайшие годы вообще нос не высуну заграницу, пока не разберусь со всеми опасностями мнимыми и действительными. Чтоб и шанса ни у кого не было. Ну, и надо оно им, чтобы я сидел в Украине и морочил голову? Берем такую великую страну, которая вдруг озаботилась таким жалким ничтожным человеком, как Коломойский - логика событий какая должна быть? Меня же им надо оторвать от Украины, по идее? Поэтому я считаю, что все это конспирология, реальных претензий ко мне после смены власти на Западе нет", - резюмировал Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.

Напомним, в мае 2019 года личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил: "Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др.". Позже Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фурману и Парнасу: "Будет ли он арестован?". В итоге, клиенты Джулиани Фурман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства.