Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"Я не критикую взаимодействие с США. Я говорю, что мы потеряли из-за нашей прозападной политики и нападения России, вероятно, 100 миллиардов ВВП, а потом они компенсируют 3 миллиарда. Еще и не просто, а в долг. Твой же доллар отдать тебе под проценты. Отношения с США надо поставить в рамки нормального полноценного сотрудничества. Равноправного - это громко сказано, но более-менее уважительного хотя бы. Уважение - это получать адекватную взаимопомощь за те действия, которые мы осуществляем не только ради себя, но и ради глобального геополитического влияния Запада. Если США и ЕС хотят, чтобы русские танки стояли возле Донецка, а не возле Львова, то это стоит денег. Давайте вспомним историю, как попытка умиротворения судетских немцев, аншлюс Австрии, привели к вторжению в Польшу, к глобальной войне. Если мы не остановим Путина сейчас, то дальше будет дороже", - акцентировал Коломойский.

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"У нас из-за войны пол-ВВП украли - 100 миллиардов долларов! Так может, они нам должны 200 миллиардов дать взамен? Да какая нахрен поддержка Запада? Поддержка Запада была моральная и политическая, сидели и, как обычно, смотрели, чем закончится. Санкции реально ввели после того, как Россия сбила "Боинг". Я вижу значение санкций для России - ей плохо. А нам лучше? Остановила эту агрессию решимость украинского народа и страх Путина и российского общества перед большими жертвами. Поверьте мне - никакая Америка их никогда не пугала. Америка - это второй фронт, тушенка. Без тушенки невозможно воевать, но это не автомат Калашникова и не патроны. Сколько мы людей положили, чтобы остановить россиян, разве среди погибших были американцы? МВФ дали 15 миллиардов, а обратно забрали 13 - они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует. Более того, у них геополитика совершенно разделена с бизнес-интересами. Зачастую бизнес-интересы превалируют", - добавил он.

Вместе с тем,Коломойский отметил, что не боится процессов против его собственности в США : "Нет, не опасаюсь, да и мне все равно. Как пришло так и ушло. У меня и в России были огромные активы, а теперь нет ничего. Голова есть, ноги-руки есть, документы есть, деньги в кармане на хлеб с маслом есть.Я морально готов со всем расстаться – но не без борьбы".

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"Касательно "Приватбанка" американцы уже говорят - сделайте, что хотите, мы поддержим любое ваше решение. Зеленский стал президентом не потому, что Трамп сказал, что он желает ему самого лучшего. Зеленского выбрал украинский народ. Пусть он у украинского народа и спрашивает, куда нам идти. Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла", - резюмировал Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.