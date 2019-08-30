Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"Для начала давайте посчитаем цифры – сколько стоит электроэнергия, сколько стоят наши люди. Переводим шахты государственные на прямые контракты с "Центрэнерго", устанавливаем цену угля – она сегодня 2500-2400 грн за тонну, а реально обоснованная стоимость - 1200-1500. Но даже если по 2 000 брать, ничего страшного, это примерно 80 долларов. Из одной тонны угля получается 2290 кВт/ч. Берем 80 долларов и делим на 2290 кВТ/ч электроэнергии. Получается 3,4 цента. Делим на 0,85 - это соотношение стоимости угля и содержания угля в структуре себестоимости при производстве "Центрэнерго" около 770 миллионов киловатт в месяц. Себестоимость киловатт/часа тепловой энергии будет в таком случае 4 цента - то есть 1 грн, при цене 80 долл. за тонну угля. Сегодня люди платят 1грн 05 копеек за киловатт при соотношении у нас 50% атомная генерация, 45% - тепловая и 5% гидро. Надо изменить политику, сделать 55% атомную генерацию и уменьшить тепловую до 40%, тогда себестоимость понизится. Средняя себестоимость киловатта электроэнергии с инвестсоставляющей сейчас составляет 59 копеек. При этом все пронизано коррупцией в энергетике, от начала и до конца, и если убрать коррупционную составляющую, и выстроить рабочую систему, тариф вполне реально снизить с 1 грн 05 копеек до 70-80 копеек", -заявил Коломойский.

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"- Газ. Максимум 3 тыс.грн цена должна быть за 1000 кубов, в два раза меньше, чем сейчас. Я просто понимаю, сколько себестоимость газа, сколько инвестиционная составляющая, и какая должна быть цена. Я сказал 3 тыс. - это уже с инвестсоставляющей. Витренко говорил про 200 долл. с инвестсоставляющей. Главное, что мы должны убрать коррупционную составляющую, как у крючковых и кононенков", -добавил олигарх.

"Коболев и Витренко в порядке. Какие цели и задачи перед ними ставили, они такие и выполняли. Да, "Нафтогаз" заработал 50 млрд. за год по действующему плану. А сколько населения ограблено новыми тарифами? На какую сумму? А сколько украинцев уехало из страны из-за того, что "Нафтогаз" заработал? А сколько стоит один уехавший человек? Когда из СССР уехал миллион евреев, Советский Союз прекратил существование. Во сколько оцениваем инвестиции в воспитание и образование одного советского еврея? В 100 тысяч оцениваем? Значит, уехало 100 млрд. из страны, вот какой убыток. Ну 100 тыс. надо минимум потратить, чтобы одного человека выкормить, вырастить, детский сад, пионерия, комсомол, университет, завод, армия. Везде ж надо его кормить, одевать, обувать, все ж бесплатно. Лечить надо. В итоге он потом берет и уезжает. А сколько украинцев уехало? 10 миллионов? Украинцам страны Запада открывают все двери – порядочные, культурные, работящие граждане. По 100 тысяч давайте оценим воспитание и обучение за каждого, сколько будет? Триллион долларов – вот это наши только потери рабочей силы за 28 лет, и нам это никто не компенсирует. И мы должны прекратить терять людей, и наша страна должна быть направлена на эту задачу", - акцентировал Коломойский.

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"С какой стати заставляют бизнес платить за зеленую энергетику, которую строит не государство, а крупные частные компании, которые на этом наживаются и которым государство возмещает 15-16 центов за киловатт-час? Нужна доктрина. Может лучше поддерживать атомную энергетику, которая дает самую дешевую электроэнергию, или может быть дотировать шахты, чтобы шахтеры работали в лучших условиях? Многим финансовым структурам на Западе, типа ЕБРР, Мирового банка, некуда девать дешевые кредиты, вот они ищут куда выгодно вложить, получить сверхприбыли на тарифах, вот и ходят послы, лоббируют. Я сейчас консультируюсь с адвокатами по поводу подачи запроса в Конституционный суд – справедливо, законно ли, что вся страна, у которой огромные экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими – более дешевыми и доступными? Раньше дотировали убыточные шахты, сейчас повесили себе на шею еще и крупные зеленые электростанции. Это проблема не в экологии! Если государство дотирует – так пусть тогда государство и получит в собственность все эти крупные зеленые электростанции! Но государство не спрашивало граждан – а выгодно нам дотировать один из видов частного бизнеса ценой разорения других сфер бизнеса? И почему такие высокие и выгодные цены? 15-16 центов за киловатт-час – это грабеж страны, при стоимости тепловой генерации 4 цента. Крупный бизнес не просто хочет возвращать свои инвестиции в зеленые электростанции – они хотят возвращать их быстро. Так почему мы должны это оплачивать из своего кармана?" - высказался Коломойский относительно зеленой энергетики.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.