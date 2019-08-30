Организаторы схемы реализации фальсифицированного алкоголя, стоимостью 20 млн грн, предстанут перед судом на Виннитчине

В рамках расследования уголовного производства в декабре прошлого года была установлена организованная преступная группа в составе 4 человек, которые покупали на территории области незаконно изготовленные алкогольные напитки и реализовывали их конечным покупателям через ряд специализированных сайтов, специально созданных в сети Интернет. При этом алкоголь, подделанный под известные иностранные марки, продавали в упаковках "bag-in-box", а операции по реализации не отражали в бухгалтерском и налоговом учете, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом в течение 2016 - 2018 годов в результате преступной деятельности фигуранты получили от реализации продукции средства в размере более 20 млн грн, которые легализовали и использовали, в том числе для дальнейшего совершения преступлений.

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Всем членам организованной группы объявлены подозрения по ч.1 ст.204, ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 и ч.3 ст.209 УК Украины и грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет .