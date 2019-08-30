"Укрзализныцю" нужно разделить на три части, одну из них оставить в государственной собственности, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими - та же Укрзализныця. Там есть часть, которая не может быть приватизирована - железнодорожное полотно", - сообщил Гончарук.

По его словам, УЗ нужно разделить на три части и лишь одну из них оставить в государственной собственности.

"Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех различных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является естественной монополией, где не может быть конкурентного рынка, можно оставить государству. И то, я бы заводил туда частный капитал", - сообщил Гончарук.

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