Макрон подтвердил Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Обсуждались результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в г. Биаррице (Франция).

Глава государства поприветствовал позицию участников саммита в отношении невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом Президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году.

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Украинский лидер также проинформировал французского коллегу о ситуации с безопасностью на Донбассе.

В свою очередь Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в Нормандском формате в ближайшее время.