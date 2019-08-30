Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

Отвечая на вопрос, почему курс гривни сейчас начал расти без всяких кредитов, Коломойский заявил: "А это контрреволюция. Нацбанк по указанию Петра Алексевича и Гонтаревой сейчас рубит курс доллара, искусственно укрепляет гривну. При том, что сальдо внешней торговли отрицательное. Они закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство. Сальдо внешней торговли отрицательное. В прошлом году было минус 10 миллиардов, в этом году будет не меньше. Как при таком сальдо можно повышать курс национальной валюты? Вопрос в том, что валюты нет, а ты понижаешь ее курс. Они таким образом закладывают бомбу под новое правительство, которого еще нет. И думают, что все вокруг дураки и не понимают чем они занимаются. За это придется сидеть в тюрьме".

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"Гонтарева руководит этим из Лондона. Это делается для того, чтобы эффект взрыва был максимальным", - добавил Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.