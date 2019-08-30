Постоянный рост тарифов на услуги УЗ – "бездарность" ее руководителей, – международный эксперт

"Укрзализныця" планирует ввести изменения в систему расчетов за пользование вагонами, пишет 24.То есть кроме почасовой оплаты монополист хочет ввести своеобразный штраф за перенос следующей грузовой операции. Сумма санкций будет определяться как теоретически недополученная железной доход. По подсчетам грузоперевозчиков очередная инициатива монополиста обойдется им в почти три миллиарда гривен убытков в год. Это может негативно отличиться и на экономике страны в целом, уверены эксперты.

По словам опрошенных экспертов, это далеко уже не первое повышение тарифов на грузовые перевозки, рост цен на этот вид услуг происходит не первый год и является результатом неспособности управленцев наладить эффективную работу государственного монополиста каким-то иным способом кроме как перекладывания проблем на плечи клиентов. Только за последние полтора года тарифы на грузоперевозки уже выросли почти наполовину.

"Этот постоянный "плач Ярославны", который от господина Кравцова и руководства Украинской железной дороги раздается по поводу необходимости поднятия то тарифов на грузоперевозки, то тарифов на пассажироперевозки, на самом деле не что иное, как бездарностью в его личной работе его команды назвать невозможно. Это такой рост, который ни к чему не приводит. Это рост, приводит только к одному: к увеличению темпов инфляции в нашем обществе", – заявил международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук.

Кроме того, эксперты заявили, что постоянно поднимая тарифы на перевозку "Укрзализныця" злоупотребляет монопольным положением.

"Собственную неэффективность монополист пытается перекрыть за счет давления на бизнес, убеждены владельцы грузов. А любые предложения договориться отвергает. Чтобы защитить свои права и не допустить нарушений законодательства об экономической конкуренции, предприниматели обратились в Антимонопольный комитет", – сообщается в материале.





