Отечественные грузоперевозчики призвали новые власти обратить внимание на политику "Укрзализныци", - СМИ



Отечественные грузоперевозчики призывают новую власть обратить внимание на политику "Укрзализныци". По их подсчетам, только за последние полтора года монополист повысил тарифы для них более чем на половину, передает 5 канал.

Сейчас "Укрзализныця" продвигает аналогичную инициативу, которая вероятно будет внедрена в ближайшее время. Потери рынка в результате ее внедрения эксперты оценили в три миллиарда гривен, именно такая сумма ляжет на плечи грузоотправителей.

По словам эксперта в области транспортной инфраструктуры Валерия Ткачева, новая инициатива "Укрзализныци" подается в форме договора навязанного бизнеса.

"Бизнес изучил эту редакцию и выступает категорически против введения в таком виде и в такой форме этого договора. Антимонопольный комитет должен обратить внимание на этот договор", заявил - Ткачев.

По данным экспертов, инициатива "Укрзализныци" намерена еще больше капитализировать и без того свое монопольное положение на рынке, говорят эксперты. Она ударит существенно по бизнесу, который вынужден будет искать другие пути доставки.

Валерий Ткачев, эксперт в области транспортной инфраструктуры: "Бизнес ранее выступал против этого порядка. Согласно ему, стоимость пользования вагонами под грузовыми операциями для бизнеса увеличилась в 3-7 раз. Мы не приемлем эти изменения. Более того, они под собой не имеют ни юридического, ни экономического обоснования ".

Если же перевозчики в очередной раз все-таки переведут свои проблемы на плечи бизнеса, то это обернется потерями для и без того слабой украинской экономики. Вместе с тем эксперты утверждают, что решить свои вопросы "Укрзализныця" могла бы и за счет повышения собственной эффективности, а не путем вымогательства с бизнеса.