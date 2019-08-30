В мэрии Днепра презентовали новый информационный веб-ресурс "Бизнес-пространство Днепра"

Новый сервис создан по инициативе и поддержке мэра Бориса Филатова по совершенствованию системы взаимодействия между властью города и бизнесом и внедрению современных форм информационного содействия предпринимательству.

"Благодаря этому сервису в режиме онлайн каждый может получить актуальную и систематизированную информацию об алгоритмах открытия собственного дела, порядке получения административных услуг и документов разрешительного характера, электронных сервисов для бизнеса. А также действующих объектов инфраструктуры предпринимательства в городе, приоритетных направлениях сотрудничества субъектов хозяйствования с городскими властями в рамках реализации программ и проектов. Все информация структурирована, ссылки скомпонованы по направлениям деятельности. Словом, предприниматели будут сокращать свое время в поисках необходимой информации ", - рассказал во время пресс-конференции 30 августа директор департамента правового обеспечения Днепровского городского совета Артем Павлов.



На новом веб-ресурсе "Бизнес-пространство Днепра" размещены такие разделы, как: "Электронная платформа по обсуждению проектов регуляторных актов", "Мероприятия для бизнеса", "Создаем бизнес", "Административные услуги предпринимателям", "Электронные сервисы для бизнеса "," Городские власти предлагают", "Местные институты поддержки предпринимательства ","Финансовые инструменты для ведения бизнеса"," Инвестиционная деятельность", "Открытые данные ","Обратная связь".



По словам начальника отдела регуляторной политики департамента правового обеспечения Днепровского городского совета Ирины Журавлевой, особенность упомянутого сервиса заключается в том, что отныне предприниматели с разным опытом и направлениями деятельности имеют единый ресурс, разделы которого отражают основные вопросы создания, ведения и развития бизнеса именно в Днепре .



"Например, в разделе "Мероприятия для бизнеса" размещаются новости об образовательных семинарах, тренингах, форумах, выставках, конференциях с участием предпринимателей, городской власти и др. В разделе "Городские власти предлагают" - перечень действующих городских программ, в реализации которых могут участвовать предприниматели. В разделе "Создаем бизнес" размещена ссылка на платформу эффективного регулирования PRO, к которой наш город присоединилсяв конце 2018 года. Здесь ряд уникальных современных сервисов, помогающих предпринимателям начинать и вести бизнес. В частности, для ознакомления доступно 114 видов предпринимательской деятельности, с конкретизацией информации по Днепру, а именно - по соответствующим службам, контактам, необходимым документам, срокам их подготовки и т.д. ", - рассказала Ирина Журавлева.



Она также добавила, - сервис "Бизнес-простор Днепра" будет продолжать наполняться полезной информацией. "Приглашаем предпринимателей, ученых и представителей общественности к сотрудничеству и конструктивному диалогу по совершенствованию веб-ресурса, его дальнейшему наполнению. Для этого есть и соответствующий раздел "Обратная связь", - подчеркнула начальник отдела регуляторной политики департамента правового обеспечения Днепровского городского совета.

Воспользоваться веб-ресурсом "Бизнес-пространство Днепра" можно на главной странице официального сайта Днепровского городского совета по ссылке https://dniprorada.gov.ua/uk.