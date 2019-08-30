Бородянский представил руководителей направлений Офиса гуманитарной политики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я рад, что наконец-то могу представить большую часть команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины", - говорится в сообщении.

Бородяснкий перечислил координаторов направлений:

- Музеи и заповедники - Мария Задорожная;

- Спорт - Владимир Шумилин;

- Кино - Виктория Ярмощук;

- Медиа и информационная безопасность - Федор Гречанинов

- Театр - Андрей Палатный;

- Музыка - Галина Григоренко;

- Туризм - Павел Корниенко;

- Благотворительность и волонтерство - Валерия Татарчук;

- Книги и издательская индустрия - Антон Мартынов;

- Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий - Александра Дворецкая.

Бородянский отметил, что координатора направления Религия пока что ищут, а координатор направления Молодежная политика будет назван позже.

"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине", - подытожил Бородянский.

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