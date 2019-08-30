Гончарук назвал решение оставить Авакова в правительстве "одним из самых сложных"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сказал в интервью журналистам в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.

"Главный довод – в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", - сказал он.

При этом, отметил премьер, "если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти".

"Это, кстати, касается не только Авакова", - добавил он.

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По словам Гончарука, он не доволен процессом реформирования МВД.

"Одна из реформ, которая не состоялась – реформа полиции. Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что договорился на следующей неделе встретиться с Аваковым и "еще раз поговорить".

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