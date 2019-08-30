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30.08.19 14:55

"Динамо", "Шахтер" и "Александрия" узнали соперников в групповых этапах еврокубков. ФОТО

Состоялись жеребьевки групповых раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые определили соперников киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и "Александрии" из Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таки образом донецкий Шахтер в Лиге Чемпионов попадает в группу С:
1. Манчестер Сити (Англия)
2. Шахтер Донецк (Украина)
3. Динамо Загреб (Хорватия)
4. Аталанта (Италия)

Киевское "Динамо" в Лиге Европы попало в группу B:
1. Динамо (Украина)
2. Копенгаген (Дания)
3. Мальме (Швеция)
4. Лугано (Швейцария)

ФК "Александрия" попадает в группу І:
1. Вольфсбург (Германия)
2. Гент (Бельгия)
3. Сент-Этьенн (Франция)
4. Александрия (Украина)

Групповой этап Лиги Чемпионов стартует 17 сентября.

Матчи первого тура Лиги Европы состоятся 19 сентября.

Полные результаты жеребьевки.

Динамо, Шахтер и Александрия узнали соперников в групповых этапах еврокубков 01
Динамо, Шахтер и Александрия узнали соперников в групповых этапах еврокубков 02

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