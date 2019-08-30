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30.08.19 15:08

Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования

Сегодня начнет работу новый парламентский комитет под новым названием - "Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования".

Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала временно исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

Также она пошутила, предложив альтернативное название: "Комитет по вопросам здоровья нации и смерти врагам": "В вопросах здравоохранения не может быть полумер".

"Желаем эффективной работы и решительности для изменений, время которых пришло",  - написала Супрун.

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Напомним, петиция о сохранении Ульяны Супрун на должности главы Минздрава набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования 01

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