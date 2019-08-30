С 1 августа в зоне ООС погибли 8 украинских воинов, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

"Сегодня в 9.00 при обстреле украинских позиций под Водяным российский снайпер смертельно ранил сержанта 36-й бригады морской пехоты Сергея Савинова. Ранение тяжелое, спасти не удалось..." - рассказал он.

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"С 1 августа в зоне ООС в ходе перемирия погибло 16 украинских воинов, в том числе: 8 - боевые потери; 8 - не боевые потери (причины - болезнь, неосторожное обращение с гранатой, самоубийства, подозрения в убийстве)", - констатировал Бутусов.