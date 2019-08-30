Надо пересмотреть все, что было приватизировано, и вернуть стратегические предприятия государству, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

"Сейчас время поменялось. Я убежден, что надо пересмотреть все, что было приватизировано, и наоборот - вернуть стратегические предприятия государству, особенно в горнодобывающей, металлургической промышленности и химической промышленности", - заявил Коломойский, отметив, что его предприятия не могут быть исключением.

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При этом он выразил уверенность, что государство может быть эффективным собственником: "Конечно, для тяжелой промышленности, которая связана с эксплуатацией природных ресурсов, это естественно. У нас – "Нафтогаз", "Укргазвидобування". Сколько угодно за рубежом примеров, даже в таких авторитарных странах как Россия и Китай это работает. Корпоратизация, контрольный пакет у государства, высокие зарплаты для персонала. Я считаю, стратегические предприятия, естественные монополии должны быть под контролем государства. Государственный капитализм".

Коломойский уточнил, что поддерживает приватизацию, кроме стратегических и природоресурсных предприятий.

"Я не собираюсь при этой власти зарабатывать на государстве. И не знаю, что у нас еще можно приватизировать. Но если ОПЗ, то там не о чем говорить, потому что надо сначала спасти завод от Фирташа, потому что Фирташ создал искусственно кредиторскую задолженность, просудил ее в западном суде и сейчас пытается или получить деньги или приватизировать в обмен на долги. 300 миллионов долларов ему должны. Попытка была продать сейчас – за 100-150 млн. долларов, но что-то желающих очередь не выстроилась. Если помните, я когда-то на том конкурсе заплатил за ОПЗ 625 миллионов, но мне не отдали тогда завод, отменили конкурс. Вот 625 была хорошая цифра, сейчас так не получится. Надо расчистить сначала предприятие, разобраться с фирташевскими долгами. Потом уже государство для себя должно решить – нужен нам такой актив или нет. Но я считаю, что ОПЗ – стратегическое предприятие и пока действует аммиакопровод Тольятти-Одесса, мне кажется, что это надо контролировать государством, это нельзя продавать, там нужно только поставить честный и хорошо оплачиваемый менеджмент. Надо учитывать, что ОПЗ важен, но он теряет, потому что россияне построили на Тамани перевалку для аммиака", - отметил Коломойский.

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В качестве примера стратегически важных отраслей он привел пример нефтепереработку.

"Кременчугский НПЗ это единственный завод в Украине, который, по большому счету в 14-м году сыграл свою роль: и керосин, и дизель для армии, все делали там, представляете, если бы они его остановили, мы бы не смогли обеспечить войска топливом. Нужна другая государственная политика по отношению к стратегическим предприятиям. Знаете, сколько человек охраняет сейчас Кремечугский НПЗ с 14-го года? 350 человек частной охраны. Все вооружены до зубов. Потому что есть предприятия, которые являются ключевыми узлами государства. У нас еще осталось 2 западноукраинских завода, но они в законсервированном состоянии. В 14-м, когда могла быть агрессия и захват Кременчуга, то в каком-то объеме дизель могли бы делать те два завода, у них первичная переработка была. А современная война без топлива невозможна. Мы планировали расконсервировать тогда заводы", - рассказал Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.