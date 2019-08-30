Децентрализация по-прежнему актуальна, - министр развития громад и территорий Бабак

Об этом заявила вновь назначенный министр развития громад и территорий Алена Бабак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В приоритетных направлениях деятельности Министерства развития громад и территорий и в дальнейшем – децентрализация и региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство. Из нововведений, и это касается всех министерств, - внедрение блока по диджитализации", – сказала она.

При этом Бабак отметила важность вопроса диджитализации, учитывая деятельность министерства по внедрению и ведению электронных реестров и услуг.

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По ее словам, первоочередной задачей министерства является наработка маршрутной карты, подача безотлагательных инициатив на рассмотрение ближайшего заседания правительства, наработка перспектив развития структурных подразделений ведомства.

В четверг, 29 августа Верховная Рада назначила новый Кабинет министров. Первое заседание правительство проводит ночью - президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады отпустить министров из зала парламента. "Они сегодня проводят первое заседание, идут работать", - сказал Зеленский.

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