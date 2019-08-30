Выровнять все тарифы, криминализировать статью и завоз под видеокамеры, - Коломойский о борьбе с контрабандой

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

Он высказал надежду, что новоназначенный глава таможни Нефьодов сможет разрешить ситуацию с контрабандой на таможне.: "Контрабанда, самое негативное, она ж у всех на виду, она отравляюще действует и разлагает всех. Раковая опухоль. Надеюсь, Нефьодов разберется".

Также он опроверг информацию о проведении совещанииБоголюбова с Бакановым по контрабанде: "Это неправда, возможно, о чем-то разговаривали, не больше. Потому что приходят в основном давать советы по борьбе с контрабандой сами же контрабандисты. Я не верю, что бывший контрабандист или нынешний приходит и говорит: "Давайте я помогу, я знаю как". Это тот, которого оторвали от корыта, и он теперь пришел, во-первых, чтобы насрать им сейчас, а второе – чтобы занять их место. От этого всего мотлоха надо держаться подальше, это только запачкает и скандалы пойдут".

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По мнению Коломойского вопрос контрабанды - это всего лишь вопрос политической воли, а побороть ее вполне реально.

"Есть три вида контрабанды. Первая – челночная, тут бесполезно бороться. Людям жрать нечего, они стрелять начнут, если их не будут пропускать. Челночная – для себя везет, что-то на продажу, ничего страшного, людям как-то надо жить, не надо на это обращать пока даже внимания. Второе - есть черная контрабанда, она всегда была, есть и будет, с ней надо бороться. Черная контрабанда – это приехал контейнер и по документам пропал. Или приехали, сказали, что там одно, а там другое, вообще не заполнили документы, таможенник закрыл глаза. И третье - есть серая контрабанда. То есть приехали, пересортица, товар назвали один, а там другой, снизили тарифы, занизили таможенную стоимость. Недостоверное декларирование", - пояснил Коломойский.

"Что делать? Во-первых, почему едут растаможиваться туда, где удобно? Потому что на одну и ту же позицию на разных таможнях разные тарифы! Полностью выровнять все тарифы. Во-вторых, надо для начала криминализировать статью о контрабанде, а то у нас за это даже не задерживают. Но направлена борьба должна быть не на челночников, а на крупных контрабандистов типа Курченко. В-третьих, штрафы надо установить в 10 раз выше, чем возможный причиненный неуплатой налогов ущерб. В-четвертых, при обнаружении контрабанды надо конфисковывать не только товар, но и транспортное средство – как орудие преступления. И вот так будет наведен порядок. Подчеркиваю, бороться сейчас надо только с крупными потоками импортами, трогать челночную контрабанду ни в коем случае нельзя. В-пятых, техническое оборудование на границе. Электронные замки, проезд через сканер, под видеокамеры завоз. В-шестых - электронные марки на товар для контроля при импорте. Потратить надо 20-25 млн.долл на всю страну - и закончится история", - рассказал свой рецепт борьбы с контрабандой Коломойский.

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