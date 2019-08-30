Обыски в помещениях "Общественного" приостановили, - Шуфрич

Об этом сообщает пресс-служба главы комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, информирует Цензор.НЕТ.

Так, с утра Шуфрич побывал на телеканале. "Следователями была предоставлена ​​информация, что в производственных помещениях новостей и студий обыски не проводятся и не планируются, и угрозы приостановки деятельности канала нету", - заявил он.

Обыск в административных помещениях приостановлен. "Представители администрации канала согласились добровольно предоставить документы согласно перечню, представленному следствием, в соответствии с постановлением суда. Также принято решение таким же образом получить документы, интересующие следствие, из благотворительного фонда, который сотрудничает с администрацией канала", - добавил Шуфрич.

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По его словам, технику и оборудование следователи сегодня изымать не собираются.

В пятницу, 30 августа стало известно, что Государственное бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в домах нескольких ее сотрудников.

Государственное бюро расследований на своей странице в сети Facebook сообщило, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

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