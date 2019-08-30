За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Игорь Коломойский.

По его словам НДС воровали на протяжении 20 лет.

"Я помню, как мы с Арсением Петровичем головой об стену Шлапака били, чтобы он ввел электронные счета и автоматический возврат НДС с 1 января 15-го, однако сделали позже. И все! Закончилась огромная коррупционная схема, многолетняя, с откатами по возмещению", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выровнять все тарифы, криминализировать статью и завоз под видеокамеры, - Коломойский о борьбе с контрабандой

"Электронное возмещение, и все, это уже истоия. Наверное, какие-то небольшие схемы присутствуют, всегда есть нюансы, но главную проблему решили - там была дыра по 10-12 млрд долларов США в год воровали из бюджета. За 20 лет мы не ошибемся, если скажем, что из госбюджета Украины по схеме отмывания НДС украдено минимум 240 миллиардов долларов. Это в 2-3 раза больше всего нашего госдолга", - добавил Коломойский.

Полностью интервью с Игорем Коломойским: "Экономическая стратегия Зеленского – вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены", читайте здесь.