Меня сбила машина на пешеходном переходе и теперь я в госпитале Лондона, - Гонтарева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии "LIGA.net".

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Она сообщила, что получила серьезные травмы.

"Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - написала Гонтарева.

Напомним, ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась прийти 12 сентября в Генпрокуратуру на допрос по делу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

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