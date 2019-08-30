В суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире показали его переписку в соцсетях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

На судебном заседании сменился прокурор. На этот раз сторону обвинения представляет Николай Юхимчук вместо Вадима Левченко.

Прокурор предоставил скриншоты переписки в социальных сетях, которые по его словам, принадлежат подсудимому, с заказчиками публикаций в течение апреля-мая 2016 года.

В частности, в сообщениях обсуждаются темы публикаций об общественно-политической жизни в Украине, количество просмотров материалов на интернет-ресурсах, а также Муравицкий пересылает текстовые документы.

Кроме этого, в публикациях и переписке упоминаются фамилии Аблязимов и Бальцерович, которые уже не раз звучали в судебных заседаниях. Сторона обвинения акцентирует, что это псевдонимы Муравицкого, под которыми он публиковался в российских СМИ.

По словам Юхимчука, все упомянутые в протоколе осмотра статьи негативно изображают описанные автором события.

Но защитница подсудимого Светлана Новицкая акцентирует, что озвученные публикации не имеют доказательного значения.

Напомним, Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Следователи утверждают, что Муравицкий по указанию российских кураторов публиковал антиукраинские материалы. По данным СБУ и прокуратуры, он писал заказные статьи в поддержку оккупации Крыма и распространял информацию о сборе денег для боевиков. Сам блогер обвинения отвергает.

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