США не должны нагло вмешиваться в военное сотрудничество Украины и Китая, - посол КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил во время брифинга.

"На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной... США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем... Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая", - заявил он.

Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран - это чистой воды наговор.

"Успехи развития Китая достигнуты только благодаря китайскому народу и никогда не были украдены... США боятся угрозы ее монополии в сфере телекоммуникаций. Пока Китай развивает свои современные технологии, мы разворачиваем сотрудничество с другими странами. В том числе, с Украиной. И это сотрудничество происходит только в строгих рамках соблюдения прав интеллектуальной собственности. Ложь, обман и кража - все это не о нас", - отметил посол.

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Ду Вэй полагает, что сегодня оборонная отрасль Украины требует вливания инвестиций. В то же время, по его мнению "США многие годы не обеспечивали большие инвестиции в оборонную сферу Украины".

"Я хочу сказать, что Китай и Украины - дружественные страны и стратегические партнеры", - подчеркнул он.

С его слов, многие годы обе страны продуктивно сотрудничали в разных сферах, начиная с аграрной сферы. Товарооборот между Украиной и Китаем в прошлом году достиг почти 10 млрд. $. Посол выразил уверенность, что в текущем году товарооборот превысит 10 млрд.$. Тогда как, по его словам, товарооборот с США в прошлом году составил всего 4 млрд$, а в первом полугодии 2019 года - всего 2 млрд$.

Напомним, в июле 2019 года стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".

27 августа советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил в Киеве, что США предостерегают Украину от сотрудничества с Китаем.

Накануне газета "The Wall Street Journal" писала, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается предотвратить предстоящую покупку Китаем украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич".

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