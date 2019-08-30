Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.08.19 17:04

Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 г.

путин,владимир

Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости".

По словам кремлевского чиновника, участие в праздновании уже подтвердили 17 лидеров государств. В Москву на 9 мая собираются приехать президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Беларуси, Армении, Молдовы и "других стран СНГ", рассказал Ушаков.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина, - Rzeczpospolita

Ранее сообщалось, что Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву 9 мая 2020 г. Президент США ответа пока не дал.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100