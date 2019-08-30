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30.08.19 17:45

Зеленский 2 сентября планирует встретиться со всеми новыми министрами, - Новосад

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, планирует провести первую встречу со всеми новоназначенными министрами.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад, выступая перед коллективом ведомства после своего представления.

"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и другими органами", - сказала Новосад.

Напомним, на встрече с фракцией президент Владимир Зеленский сказал, что за новое правительство будут голосовать пакетом.

Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил кандидатов на должности министров в новом Кабмине, а нардепы поддержали их.

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