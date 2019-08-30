"Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха

Так считает основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс. Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Ходят слухи, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев. Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на судебный процесс по MH17", – написал Хиггинс.

Он высказал мнение, что стремление РФ забрать гражданина Украины говорит о том, что вина России в крушении MH17 еще более очевидна.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, - Бутусов

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, написал сегодня главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.