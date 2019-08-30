Зеленский хочет забрать Нацгвардию у МВД и подчинить президенту

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поданном президентом законопроекте 1007, размещенном на сайте парламента.

Изменения в ряд законов, касающихся Нацгвардии, которые предложены в этом законопроекте, делают Нацгвардию отдельным силовым ведомством, подчиненным только президенту. Предполагается, что непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять ее командующий, а президент - "направлять деятельность".

"Командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - говорится в законопроекте, какой-либо контроль за этим назначением со стороны правительства или парламента не предусмотрен.

Большая часть предлагаемых в законопроекте правок убирает из законодательства какую-либо связь Нацгвардии с МВД.

Читайте также: Зеленский предлагает уменьшить число депутатов до 300 и проводить выборы только по спискам