Договоренности о дате саммита в "нормандском формате" пока нет, - помощник Путина

"Нет, ее нету", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, намечена ли дата саммита "четверки". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ушаков напомнил, что "по итогам саммита "семерки" в Биаррице появились сведения о том, что якобы этот саммит будет проведен в сентябре этого года, затем появились различного рода ремарки о том, что саммит будет проведен в ближайшее время".

"Но с Россией, которая является участником этого формата, никто конкретные даты не согласовывал", - подчеркнул помощник президента.

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На вопрос, сколько примерно времени, по оценкам российской стороны, понадобится на подготовку саммита, Ушаков ответил: "Мы не знаем, сколько уйдет на подготовку, потому что мы хотим, чтобы саммит не был проведен только для галочки, а дал какой-то реальный результат в реализации уже достигнутых договоренностей".

"Будет видно, как пойдет работа. Конкретная работа сейчас только начнется, и первая встреча с конкретной задачей отработать на успех саммита начнется 2 сентября в ходе встречи помощников и советников лидеров в Берлине", - добавил представитель Кремля.

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Ушаков также отметил: "Один вопрос, который обсуждается уже несколько лет, это официальное закрепление так называемой формулы Штайнмайера. Как вы знаете, она до сих пор официально письменно не закреплена, хотя с нашей стороны в этом контексте сделан большой компромиссный шаг".