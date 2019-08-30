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30.08.19 18:17

РФ по-прежнему должна Совету Европы €55 млн

Россия до сих пор не уплатила долг перед Советом Европы за 2017 и 2018 годы.

пасе

Об этом заявил спикер Совета Европы Даниэль Холтген, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Совет Европы ожидает получить российский платеж за членство в ближайшие дни", - сообщил представитель Совета Европы

Речь идет о задолженности в 54,7 млн евро членских взносов за половину 2017 года и весь 2018.

Напомним, в июне 2017 года РФ перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. Таким образом она шантажировала организацию, лишившую российскую делегацию прав в ПАСЕ за агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

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По состоянию на конец июня 2019 долг России перед СЕ составлял около 100 млн евро, включая пеню.

После безусловного восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ в июне этого года, РФ в начале июля оплатила свою долю за 2019 год.

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