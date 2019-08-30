Враг 6 раз нарушил перемирие. Один украинский воин погиб, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечется: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного из запрещенного минскми соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперской и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем.

Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб".

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