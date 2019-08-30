"Мы никуда не уходим, борьба продолжается", - Супрун поблагодарила украинцев, которые пришли проводить ее с поста главы Минздрава. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Инсайдер".

По словам участников акции, они пришли к министерству после работы, чтобы выразить свою благодарность и поддержку Супрун.

Впоследствии к активистам вышла сама Супрун. Ее встретили громкими аплодисментами. Она поблагодарила всех, кто пришел ее поддержать.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Ничто не остановит изменения, время которых пришло. Я хочу, чтобы министерство здравоохранения оставалось в топе медиа и общественности и в дальнейшем", - сказала она.





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Супрун поделилась с участниками акции своими планами.

"Далее будем вместе работать, чтобы продолжать реформу, в том числе через общественные организации. Я, как и говорила, буду писать книгу. Также будем работать над тем, чтобы все, чего сейчас не существует в Украине, начало существовать. Фейсбук-посты будут и в дальнейшем, не беспокойтесь", - пообещала она.

По словам Супрун, уже с понедельника в Минздраве начнет работать новый министр.

В завершение Супрун сказала: "Мы никуда не уходим, мы остаемся здесь. Борьба продолжается".

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения. На этой должности она заменит Ульяну Супрун.

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