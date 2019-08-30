Суд отправил под дневной домашний арест двух коммунальщиков, подозреваемых в халатности, приведшей к обрушению дома в Дрогобыче

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.



"Сегодня Дрогобычский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", – сказала она.



По данным Шевченко, домашний арест будет действовать не круглосуточно, а с 6.00 до 21.00.



Работников коммунального предприятия, 57-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, полиция задержала 28 августа. По данным УНН, им предъявили подозрение в халатности.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Обрушение подъезда в Дрогобыче: задержаны двое работников коммунального предприятия, - полиция

Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".