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30.08.19 19:59

Суд отправил под дневной домашний арест двух коммунальщиков, подозреваемых в халатности, приведшей к обрушению дома в Дрогобыче

30 августа Дрогобычский горрайонный суд Львовской области отправил под домашний арест двух работников коммунального предприятия, фигурирующих в расследовании обрушения жилого дома в Дрогобыче.

Суд отправил под дневной домашний арест двух коммунальщиков, подозреваемых в халатности, приведшей к обрушению дома в Дрогобыче

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

"Сегодня Дрогобычский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", – сказала она.

По данным Шевченко, домашний арест будет действовать не круглосуточно, а с 6.00 до 21.00.

Работников коммунального предприятия, 57-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, полиция задержала 28 августа. По данным УНН, им предъявили подозрение в халатности.


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Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

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