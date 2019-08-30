Ликвидация военной прокуратуры, переаттестация прокуроров и увольнение каждого третьего, - Зеленский о реформе прокуратуры

Эти предложения содержатся поданном президентом законопроекте №1032. Его текст сегодня опубликовали на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Вместо Генеральной прокуратуры предлагается создать Офис Генерального прокурора. Региональные прокуратуры станут областными. Местные прокуратуры становятся окружными, военные прокуратуры будут ликвидированы.

Штат прокуратуры вместо 15 000 человек должен составить 10 000. При этом сотрудникам, которые готовы остаться работать в системе, придется пройти переаттестацию. Она будет включать экзамен по практическим задачам и собеседование.

Прокуроров будут оценивать по таким критериям, как профессиональная, личная и социальная компетентность, профессиональная этика и добропорядочность.

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Кроме того, к генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование. Эту норму отменили в 2016 году, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Президент предлагает остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года и фактически уволить действующих членов КДКП. Рассматривать дисциплинарные дела вместо них будут кадровые комиссии.

Также генпрокурор получает право увольнять прокуроров Офиса генпрокурора и административных должностных лиц без согласований с Советом прокуроров, как это предусмотрено сейчас.

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Кроме того, законопроект закладывает основы для электронного документооборота, который должен вытеснить неэффективную бумажную волокиту.

В пятницу, 30 августа президент Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку. Сегодня же его представили коллективу ГПУ.

Рябошапка заявил о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.