"Знаю, что это хороший специалист", - депутат от СН не смог назвать фамилию премьера. ВИДЕО

Видео курьезной беседы с нардепом Артемом Дмитруком опубликовали журналисты "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Депутат не смог сказать, как зовут нового премьера, но заверил, что "общался с ним в Трускавце".

"Я знаю, что это хороший специалист, очень профессиональный человек. Вообще все люди, которые сегодня назначались на министерские должности - профессиональные довольно люди", - сказал Дмитрук.

Артем Дмитрук - депутат-мажоритарщик, он победил на выборах в округе №133 в Одессе. Он владеет спортклубом, является чемпионом Украины по пауэрлифтингу, уточняет "Левый берег".

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Дмитруку 26 лет. Он родился в Козятине Винницкой области, в ОДессу переехал в 13 лет. До того, как занялся спортом, работал охранником, грузчиком и частным предпринимателем. Дмитрук - мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, чемпион Украины по кроссфиту, призер Чемпионата Украины по кросслифтингу.

На выборах Дмитрук победил кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", бизнесмена Виктора Баранского.