Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.08.19 21:19

Депутат от "Европейской солидарности" Бондар попал в ДТП и находится в больнице

Михаил Бондар, депутат-мажоритарщик от "Европейской солидарности" попал в ДТП в Житомирской области. У народного избранника сломаны ребра, многочисленные ушибы.

михаил,бондар

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на свои источники.

Михаил Бондар ехал на машине, которую нашел через сервис поиска попутчиков "Бла бла кар". У автомобиля лопнуло колесо, и он несколько раз перевернулся. И водитель, и все пассажиры остались живы, но получили повреждения.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У него диагностировали перелом ребер и множественные ушибы.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве. ФОТО

Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от фракции "Европейская солидарность". Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции "Народного фронта" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100