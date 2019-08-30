Есть идея об аналитическом центре по охране здоровья, а также планирую написать книгу, - Супрун о планах после отставки

.Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом она сообщила журналистам.

По словам Супрун, в ее планах написать книгу об опыте работы в Украине, а также открыть и развивать аналитический центр.

"У нас очень много идей, как мы можем работать. В Украине нет аналитических центров по охране здоровья, общественного здоровья, которые бы давали советы, политику, анализ всего, что происходит в этой сфере. Как я говорила, буду писать книгу, потому что то, что произошло за последние три-пять лет в Украине, очень интересно не только здесь, но и в целом мире", - отметила Супрун.

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