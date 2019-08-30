Зеленский назначил Абромавичуса главой "Укроборонпрома". ДОКУМЕНТ

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Абромавичуса Айварас генеральным директором Государственного концерна" Укроборонпром ", - говорится в указе №641/2019.
Предварительно Президент указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы Укроборонпрома.
Кроме того, согласно указу №639/2019 прекращены полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета Укроборонпрома.
Все эти указы вступают в силу со дня обнародования.
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Павел Букин был назначен гендиректором "Укроборонпрома" в феврале 2018 года.
В июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.
Ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.
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