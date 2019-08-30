Зеленский назначил Абромавичуса главой "Укроборонпрома". ДОКУМЕНТ

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Абромавичуса Айварас генеральным директором Государственного концерна" Укроборонпром ", - говорится в указе №641/2019.

Предварительно Президент указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы Укроборонпрома.

Кроме того, согласно указу №639/2019 прекращены полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета Укроборонпрома.

Все эти указы вступают в силу со дня обнародования.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно менять, он недостаточно эффективен, - Абромавичус

Павел Букин был назначен гендиректором "Укроборонпрома" в феврале 2018 года.

В июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

Ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.

Также на Цензор.НЕТ: В отношении "Укроборонпрома" открыто около 500 дел о коррупции, только 2% доходят до суда, - Абромавичус