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30.08.19 22:41

Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января"

Генеральная прокуратура закрыла дело против Игоря Калетника - бывшего вице-спикера Верховной Рады, проходящего по делу "законов 16 января".

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Упраление специальных расследований ГПУ.

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместитель Генерального прокурора Кизь С. М. без изучения материалов уголовного производства принял решение о закрытии производства по Калетнику И. Г. из-за отсутствия состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, управление утверждает, что Генпрокуратура перекрыла следователям доступ в Единый государственный реестр юридических лиц из-за того, что бывший генпрокурор Юрий Луценко внес изменения в 20 уголовных производств.

"Вчера, уже после окончания рабочего дня, в период с 18:00 до 19:00, Юрий Луценко внес в ЕГРЮЛ данные в 20 уголовных производствах и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР", - указывается в сообщении.

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