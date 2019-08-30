Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Упраление специальных расследований ГПУ.

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместитель Генерального прокурора Кизь С. М. без изучения материалов уголовного производства принял решение о закрытии производства по Калетнику И. Г. из-за отсутствия состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, управление утверждает, что Генпрокуратура перекрыла следователям доступ в Единый государственный реестр юридических лиц из-за того, что бывший генпрокурор Юрий Луценко внес изменения в 20 уголовных производств.

"Вчера, уже после окончания рабочего дня, в период с 18:00 до 19:00, Юрий Луценко внес в ЕГРЮЛ данные в 20 уголовных производствах и сменил орган досудебного расследования, забрав от следователей УСР", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проходящего по делу "законов 16 января" бывшего вице-спикера Калетника сняли с розыска, - адвокат