В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк

Об этом начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал изданию Insider, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Горбатюка, Луценко отдал следствие по этим делам другим силовым структурам.

Речь идет о делах в отношении коррупционных преступлений бывших чиновников. Их, по словам Горбатюк, перенаправили в ГБР и Нацполицию. Данные о подследственности были изменены в электронном реестре, хотя документ, на основе которого это имеют право делать, к следователям не поступил.

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Эти дела касаются хищения средств при строительстве Генпрокуратуры, эпизода в отношении земельного участка с участием Азарова, коррупционных преступлений Захарченко, дела завладение шахтами, в котором фигурирует Александр Янукович.

"Вчера после 18 часов мы обнаружили, что Луценко украл 20 производств. По ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – Ред.) эти дела уже определены по другим подразделениям. Однако никаких процессуальных решений нам не поступало. В вечернее время человек берет и принимает решение о таком", - сказал Горбатюк.

Он объяснил, что по правилам сначала должно быть подписано постановление об определении подследственности за другим органом. И только потом на основании подозрения вносятся изменения в ЕРДР.

"Изменения внесли, а постановление мы не видели. Процессуально эти дела уже переданы, но материалы еще у нас лежат", - добавил Горбатюк.

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Он отметил, что в указанных делах уже были проекты сообщений о подозрении. Горбатюк рассчитывает на то, что решение Луценко о передаче дел может отменить новый глава ГПУ Руслан Рябошапка.

"Новый Генпрокурор может это решить. Я ему уже направил письмо", - сказал Горбатюк.